23 Exemplos de Secretárias de Escritório Modernas

Quer manter simplicidade e neutralidade? Não quer móveis muito pesados, para deixar toda a luz natural fluir dentro do ambiente? Então, opte por uma secretária em vidro. Elas estão em alta no design de interiores. Ficam tão bem e encaixam-se em qualquer decoração e paleta cromática. É muito fácil trocar as cores da sua decoração, quando escolhe uma peça tão versátil, como uma secretária em vidro.

Neste caso, deve dar importância ao design da sua cadeira de escritório, porque acaba por ficar mais à vista, do que numa mesa opaca.