Pedra Moleanos: Características, Tipos, Prós e Contras, Limpeza e Preços!

Tal como referido anteriormente, as pedras Moleanos apresentam características físicas e estruturais que obrigam a um cuidado constante, regulares hábitos de limpeza e, para evitar males maiores e até irreversíveis, tratamento da própria pedra. Por isso, caso já tenha este tipo de pedra em sua casa, decapar, desincrustar e impermeabilizar pedra Moleanos serão, com certeza, tópicos familiares para si. Deve procurar empresas/profissionais que façam este tipo de serviço, de preferência com recurso a produtos ecológicos e sem base ácida ou alcalina, para assim garantir uma limpeza profunda sem danificar o pavimento.

Tratar e polir a pedra Moleanos, fundamental para que esta não perca a textura, o brilho e cor, não torna a limpeza menos necessária. Aconselhamos que proceda à limpeza das superfícies de forma regular, de modo a manter a integridade do material.