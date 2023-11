Tinta Plástica: Fácil de Limpar, Durável e Acessível | + 15 imagens para o inspirar

É comummente conhecida como tinta plástica o tipo de tinta de emulsão que contém uma alta quantidade de plástico na sua composição. Trata-se de uma tinta com base de acrílico que confere às paredes um acabamento suave e mate. Quanto mais plástico a composição da tinta tiver, maior será a suavidade do acabamento, sensação essa que se prolongará no tempo, uma vez que, nas superfícies pintadas com este tipo de tinta, a sujidade pode ser facilmente removida com o uso de um pano húmido. É por isso que as tintas plásticas são também conhecidas como tintas laváveis. Esta qualidade faz das tintas plásticas uma boa escolha para ambientes que concentram altos níveis de humidade como as casas de banho e as cozinhas. A tinta plástica está disponível com acabamento mate, acabamento acetinado, acabamento semi-brilhante e acabamento brilhante. Porém, cada marca tem as suas especificidades e produtos exclusivos, por isso, em lojas como a Cin, a Tintas Dyrup ou a Robbialac, deve informar-se, junto dos profissionais, sobre este tipo de tinta e os respectivos acabamentos.