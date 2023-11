Conjunto de Mesa e Cadeiras para Jardim – 26 Inspirações para Preparar a Vinda do Calor

Com confinamento ou sem confinamento o mundo não pára e, inexoravelmente, o bom tempo aproxima-se. As flores começam a desabrochar, o calor lentamente instala-se e quando dermos por nós estamos em plena Primavera, com o Verão a espreitar! Está na hora de preparar os nossos espaços de exterior para podermos usufruir deles com as melhores condições de conforto!

O mobiliário de jardim é o nosso melhor amigo nesta altura do ano e a sua escolha requer o mesmo cuidado com que escolhemos a nossa mobília da sala. E não é preciso termos um jardim, embora lhe estejamos a chamar assim por ser mais fácil… Pode ser um terraço, um pátio ou uma simples varanda. O importante é ter um espaço de exterior onde possa passar alguns momentos de descontracção ao ar livre!

Neste capítulo, as mesas e as cadeiras de jardim são essenciais. Este conjunto maravilha permite-nos relaxar, fazer refeições, tomar uma bebida ou ler um livro lá fora, com o devido apoio e com conforto. Hoje a homify entra na esperança do calor e traz-lhe 26 ideias inspiradoras para o seu conjunto de jardim mesa e cadeiras. Venha connosco e comece a saborear o bom tempo com tempo!