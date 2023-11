Mesa de bilhar: como escolher a sua (9 modelos espectaculares!)

Começamos em grande com um projecto efectuado nem mais nem menos do que nessa catedral do jogo que é a cidade de Las Vegas!

Neste cenário pop, verdadeira ’man cave’, com obras de arte futuristas, sala de jogo e bar, a mesa New York, em aço inox e madeira panga panga, oferece um pouco de sobriedade industrial sem perder a oportunidade de se harmonizar com as cores da peça de arte na parede, graças ao tabuleiro de veludo azul.

Antes de continuarmos queremos apenas dizer-lhe que todas as mesas da Bilhares Carrinho são capazes de fazer parte de um qualquer torneio de bilhar, pois são homologadas pela EPBF para competições em toda a Europa e a empresa é parceira da Federação Portuguesa de Bilhar e da Predator World Tour, fabricando bilhares para todas as modalidades e sendo

líder de mercado no que respeita ao fabrico de bilhares e matraquilhos!