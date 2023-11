Painel de Azulejos: 8 Aplicações Criativas e Elegantes

É com um belo trabalho do PATC Atelier que iniciamos o nosso livro de ideias. O atelier foi incumbido de criar, para este quarto, um painel por medida que representasse, de forma concisa e esteticamente interessante, a história do azulejo lisboeta. Para o efeito, utilizaram-se azulejos industriais de 14cm x 14cm que foram pintados de duas formas distintas – padrões manuais e estampas – representando os séculos XVIII e XIX. Os azulejos foram, posteriormente, aplicados em madeira envernizada para que o painel pudesse ser suspenso à cabeceira da cama. A equipa do atelier acompanhou o processo do início ao fim.

Como se percebe pela primeira fotografia, o painel foi incorporado num quarto decorado de forma moderna e confortável, provando-nos que passado e presente, tradição e modernidade, podem coexistir com harmonia. Adoramos a originalidade que o painel emprestou à decoração e o trabalho de minúcia levado a cabo pelo atelier.