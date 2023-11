Como Saber Quanto Vale o Meu Imóvel? 11 Factores a Considerar | + Dicas Extra

“Quanto vale a minha casa?”: eis a primeira questão que surge quando se pensa em vender um imóvel. Fazer a avaliação apropriada é fundamental para se realizar o negócio de venda com rapidez, a um preço justo e sem desconsiderar as condições de mercado do momento. Há factores de valorização e desvalorização de um imóvel que são conhecidos, mas também há os que são comummente descurados e que podem levar a uma subida ou descida do valor de venda. Seja como for, preparar a negociação, recolhendo dados para fazer uma avaliação precisa é um passo incontornável para não vender o seu imóvel abaixo do valor de mercado e, assim, ter prejuízo ou, pelo contrário, para evitar que estabeleça um valor muito alto que mais não vai fazer do que protelar indefinidamente a realização do negócio, atrasando os seus planos e levando-o, possivelmente, ao ponto de se desesperar e acabar por baixar em demasia só para despachar. Para o ajudar, dedicamos este artigo à avaliação de imóveis. Ora tome nota.