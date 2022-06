Correia/Ragazzi Arquitectos

A casa faz referência à famosa casa de Malaparte, na ilha italiana de Capri, projectada pelo arquitecto Adalberto Libera, assim como à mesa Less de Jean Nouvel, sugerida a partir da solução construtiva para a área suspensa da casa.

De volume longitudinal continuo, a casa aparece em parte submersa no terreno, e de outra, altiva e emergida no meio da vegetação. Quando vista a partir do rio destaca-se subtilmente no meio das árvores. A ruína também é um elemento que faz parte do projecto arquitectónico, relacionando-se com ele. A relação entre, a plasticidade do betão e a rica flora envolvente é determinante neste projecto, e por isso o desenho do volume foi cuidadosamente pensado e articulado. Em forma de contraste e ao mesmo tempo de equilíbrio, há que referir as cores e os materiais escolhidos, tendo-se revestido o interior do grande volume em betão com madeira produzida a partir de bétula.