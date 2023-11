Planeamento Minimalista e Funcional de Uma Cozinha (9 imagens para o inspirar a mudar a sua)

Lembra-se daquelas cozinhas escuras e fumarentas, tão pouco agradáveis, e daquelas salas de estar e de jantar, permanentemente fechadas, quais museus raramente visitados? Provavelmente lembra-se, nas casas antigas de pais e avós, mas está na hora de esquecer!

Actualmente as divisões e as escuridões já eram. Neste momento, o que está a dar (como dizem os mais jovens) é a amplitude, a luz e os espaços conectados!