Guia Completo sobre Acumuladores de Calor – 15 Exemplos Bonitos e Funcionais

Os aquecedores de acumulação são constituídos por blocos de cerâmica. Cada bloco é constituído por 2 unidades, no interior dos quais se encontram resistências elétricas.

Encontramos, no mercado, dois tipos de acumuladores:

a) acumulador estático que apresenta uma entrada de ar na parte inferior e uma saída na parte superior, de modo a que o ar da habitação possa circular através do núcleo do acumulado, sendo assim aquecido. Neste caso, o equipamento liberta calor através da sua superfície, por convenção natural. São mais indicados em divisões com necessidades permanentes como os quartos ou em espaços em que o controlo exato da temperatura não é muito relevante, como por exemplo, no corredor ou no hall de entrada.

b) o ar do acumulador dinâmico circula através do núcleo forçado por um ventilador. A grelha difusora está situada na parte inferior do aparelho. Apresenta um isolamento superior, de modo a garantir uma maior capacidade de retenção de calor. A regulação de calor pode ser feita de forma manual ou automática. Quanto ao sistema manual, este encontra-se incorporado no próprio equipamento e permite aumentar ou reduzir a dissipação de calor. O modo automático, por sua vez, requer uma sonda de temperatura que em função da temperatura exterior determina a quantidade de calor a armazenar para o dia seguinte. Assim, há um maior aproveitamento energético. Neste sentido, os acumuladores dinâmicos dispõem de uma melhor regulação de descarga comparativamente aos estáticos.