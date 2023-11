O apoio do estado que veio ajudar a tornar os imóveis mais eficientes (8 perguntas e 8 respostas)

O confinamento que resulta da pandemia da Covid-19 levou-nos a todos a estar mais em casa… A viver mais a nossa casa. De repente, percebemos da importância que ela tem nas nossas vidas e de como é fundamental tê-la confortável e aconchegante. De facto, se não estivermos bem em nossa casa, onde o estaremos?!

Enfim, passamos a olhar com outros olhos para os espaços da nossa casa e começamos a detetar necessidades que não existiam antes. Por isso, muitos fizeram biscates, outros mudaram alguma decoração e outros contrataram profissionais para um makeover completo! Mas fique tranquilo, porque se ainda não teve tempo de fazer o que gostaria ou queria, ainda vai a tempo! E a parte boa nisso tudo é que existe, desde 7 de setembro de 2020, um novo programa do governo que vai dar mais de 4,5 milhões! As obras ou compras de material podem ser comparticipadas a 70%, com um limite de até 7.500 euros.

Ficou curioso? Então, venha saber mais neste artigo!