Remodelação Impressionante De Um Apartamento (Objetivo: Modernizar)

Ora então, a equipa da Oficina Design ficou a cargo deste projeto de remodelação de um apartamento para um casal jovem, em que fosse necessário refletir o seu espírito leve e alegre.

O apartamento encontra-se no 2º andar, com cerca de 110 m2, com três quartos (um deles é suite), uma casa de banho, sala ampla com lareira e pequena varanda, cozinha e despensa.

O principal objetivo era dar um ambiente mais moderno ao apartamento, através de conceito open space adequado ao estilo de vida dos clientes, que gostam de receber família e amigos.

A primeira necessidade concentrava-se em transformar uma cozinha esconsa e reduzida num espaço amplo/desafogado. As casas de banho também já datadas requeriam uma renovação.

A paleta de cores foi uma preocupação dos clientes, porque queriam algo de leve e luminoso, como tal o branco acabou por ser a cor predominante em todo o projeto.