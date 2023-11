Linha de Mobiliário 100% Nacional – 7 Possibilidades para Mobilar a sua Casa!

Empresa portuguesa com talento, bom gosto e qualidade. É assim que descrevemos a empresa Farimóvel.

A Farimóvel é uma empresa de fabrico de mobiliário moderno e neoclássico com mais de 30 anos de existência. Conta com uma área de produção de 6000 m2, em Paredes. De ressalvar que, a marca é um importante player da indústria a nível nacional e com uma presença já significativa no plano internacional. Além disso, já foi merecedora de vários prémios e distinções.

Todas as peças são criadas, produzidas e comercializadas pela Farimóvel. A empresa conta com as mais recentes tecnologias e métodos de fabrico, aliados aos segredos dos seus artesãos, e aplicam os mais exigentes padrões de qualidade.

Assim, se precisar de mobilar a sua casa, uma divisão ou precisar de comprar apenas uma peça de design, não hesite em espreitar esta marca incrível, que promete dar caráter à sua casa.

Ora, dê uma vista de olhos a estas opções da Frame Collection. São lindas de morrer!