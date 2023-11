The Heritage: a luz de Lisboa inspirou o design de interiores destes apartamentos

O apartamento de tipologia T2 obedece a uma lógica de plano aberto com a cozinha e a sala praticamente integradas a proporcionar uma brutal sensação de espacialidade e fluidez que em muito beneficiam a utilização do espaço. Esta zona do apartamento é marcada pelo volume da cozinha, que sobressai pelo revestimento a espelho gris que, para além de marcar o centro deste núcleo social, confere-lhe, pelos reflexos que gera, amplitude e qualidade estética. O volume espelhado corresponde, como mencionado, à cozinha e sectoriza o espaço sem tornar herméticos os ambientes que o conformam. É, inegavelmente, uma solução criativa, bonita e engenhosa para se organizar um open space.

As peças contemporâneas são da autoria do atelier OSA, assim como as senhorinhas forradas com tecido jaquard, em preto e branco, e o sofá em linho.