Fantástico Apartamento T1 à Venda em Resort de Luxo no Carvoeiro

Com areias douradas aos pés de uma vila pitoresca e as águas cristalinas do oceano Atlântico como pano de fundo, o Carvoeiro é uma das melhores praias portuguesas, tendo já sido eleita a melhor da Europa, em 2018, pelo site European Best Destination. É nesta paisagem de falésias e num Algarve inédito que se insere este resort de praia de alto padrão, exclusivamente projectado e feito sob medida para clientes exigentes que procuram experiências de topo. A imobiliária Propriété Générale tem, no momento em que escrevemos este artigo, vários imóveis à venda no resort, sendo um deles este espectacular apartamento T1 com 55.95m² de área útil.

Sobre a Propriété Générale, e porque o trabalho de uma agência imobiliária é extremamente útil para quem procura casa, cabe mencionar que a empresa suíça conta já com 45 anos de experiência e que reúne uma equipa de profissionais altamente qualificados e certificados, com competências em diferentes áreas e grande experiência no mercado imobiliário, de arquitectura e construção. A empresa, que trabalha em todo o mundo, propõe-se a atender às necessidades de clientes sofisticados e exigentes que pretendam comercializar ou adquirir imóveis para fins habitacionais ou de negócios.

Sem mais demoras, rumemos a Sul.