9 Coisas que Precisa de Saber Sobre Canalizações PEX

O preço dos tubos PEX depende da marca e do fornecedor, mas a variação maior é em função do seu diâmetro. A título informativo podemos dizer-lhe que um rolo de 100 metros, com o diâmetro mais comum de 16 milímetros e uma espessura de 2 milímetros, custa cerca de 501 Euros. (valor obtido por pesquisa em grandes superfícies de comércio de materiais de construção).

Agora que já leu sobre canalizações de águas, saiba como lidar com problemas nas canalizações de esgoto no artigo ’Tudo sobre canalizações entupidas e como acabar com elas!’