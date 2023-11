Simplifique a realização do seu sonho com uma casa modular – 10 imagens esclarecedoras

Quando se pensa em construir uma casa há um factor a ter em conta de todo o resto: – o terreno. E aqui temos situações distintas: – pessoas que já possuem um terreno, em que a construção tem de lhe ser adaptada, e as pessoas que vão comprar o terreno, que devem escolher o melhor para a casa de que precisam. Em ambas as situações é aqui que começa o trabalho com a BLOC!

Para quem procura um terreno, a empresa oferece apoio na selecção de um ou vários modelos de casa que possam cumprir com os requisitos. No site da BLOC encontra vários modelos que podem servir de base para a escolha do terreno e essa opção pode ser alterada a qualquer momento. A empresa, também, tem parcerias com imobiliárias de referência para o apoiar nesta etapa.

Para quem já tem um terreno e precisa de apurar sobre a sua viabilidade para construção (avaliação da morfologia do terreno, infra-estruturas, consulta do Plano Director Municipal do

Município, entre outras questões), a BLOC propõe um serviço de consultadoria através de parceiros seleccionados de confiança.