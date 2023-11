O Que Fazer Depois da Escritura? Conheça o Processo Burocrático (7 informações essenciais)

Luz e Gás: antes de fazer o quer que seja, o que aconselhamos é que pesquise sobre as várias empresas que prestam serviços de fornecimento de energia na sua zona. Compare os preços, a manutenção e os serviços de assistência para escolher aquilo que mais lhe convém. Depois de feita a escolha, deve avançar para a celebração do contrato. Se for necessária a cessação de um contrato anterior com um antigo fornecedor, será uma tarefa levada a cabo por quem acabou de contratar. Tenha em conta que o processo de instalação e ligação dos serviços de electricidade e gás podem demorar até 15 dias, pelo que deve ter as contas bem feitas e fazer o pedido com antecedência suficiente. Tal como no caso do fornecimento de água, ser-lhe-ão exigidos documentos comprovativos da sua identidade e do imóvel. Como tal, na hora de celebração do contrato com o novo fornecedor, deve ter consigo Cartão de Cidadão (por causa do número de contribuinte), NIB (para o caso de pagamento em débito directo) e o comprovativo de morada fiscal e residência.