10 Dicas de Decoração para Animais de Estimação

Para evitar que a cama do seu cão e/ou gato fique no meio do espaço, crie um cantinho só para ele. Planeie um espaço para o seu animal de estimação com uma cama aconchegante. É possível integrar a cama do seu animal de estimação com um móvel ou até mesmo fazer uma linda cama personalizada que combine com a sua decoração. Um bonito cesto, com uma linda almofada, perto da janela, para o seu gato por exemplo. Se tiver escadas em casa, até pode aproveitar o espaço sob as escadas!

O mesmo conceito aplica-se para o exterior. É possível criar um cantinho à sombra para o seu cão, respeitando o mobiliário de jardim ou mesmo integrando a pequena casa no seu terraço. Seja criativo!