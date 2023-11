5 Informações Sobre Tela líquida – O que é para, que serve e quanto custa esta solução de impermeabilização

Para falar das vantagens da tela líquida, e em especial da tela líquida para terraços e varandas, é importante explorar um pouco dos sistemas que com ela concorrem :

Produtos à base de cimento – este é o método mais usado em fase de construção. Os materiais utilizados são comuns e encontram-se facilmente no mercado, tendo uma utilização bastante simples. É muito usado em casas de banho ou outras áreas de interior, que não estejam expostas directamente à luz solar, à chuva e ao vento.

Cobertura Betuminosa – também é chamada de impermeabilização asfáltica é um tipo de impermeabilização feita com líquido, embora não seja tela líquida. A sua flexibilidade e a protecção que confere contra a água variam com a classe do polímero e com a fibra usada para reforço. O revestimento betuminoso é feito de materiais à base de betume e não é apropriado para áreas com grande exposição solar se não for adicionado a um material mais flexível, como poliuretano ou polímeros à base de acrílico. É bastante usada para áreas debaixo de coberturas de betão, por exemplo.

Membrana betuminosa – esta impermeabilização é feita por aplicação de uma membrana impermeabilizante betuminosa e auto-adesiva, normalmente acompanhada de asfalto, de um polímero e de enchimento ou de resinas e óleos para melhorar as propriedades de adesão. É muito usada em telhados de baixa inclinação devido ao seu bom desempenho mas, como as propriedades de adesão da membrana diminuem com o tempo, esta impermeabilização tem uma vida útil mais curta, além de apresentar áreas de juntas que podem representar um local de eventual infiltração.