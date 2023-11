Moradia unifamiliar em Cascais com excelente exposição solar e vistas privilegiadas – 11 fotos de casa em gaveto"

A OTHERSIDE ARCHITECTS é uma empresa de Lisboa que actua na área da arquitectura na zona da Grande Lisboa há cerca de 30 anos. A sua longa história é facilmente comprovada por centenas de trabalhos espalhados pela capital e regiões limítrofes.

A empresa presta serviços de arquitectura e design de interiores com um acompanhamento próximo, assente na descoberta do “outro lado“ de cada cliente, a quem se dedicam em pleno, estudando até ao mais ínfimo pormenor o seu modo de vida, gostos, paixões, para que o projeto respeite e responda integralmente aos seus desejos e necessidades . Esta filosofia de trabalho aliada a um know how feito de actualização técnica permanente e muita sensibilidade assegura qualidade total em cada detalhe do projecto até à entrega ao cliente, seja em projectos privados ou empresariais, em arquitectura ou em design de interiores. O segredo para o seu longo sucesso está nas mentes criativas dos criadores, os arquitectos Carla de Campos e Helder Unas, com especializações em design de interiores e sustentabilidade respectivamente.