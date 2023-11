21 Candeeiros de Pé Espectaculares: Funcionalidade e Beleza em Toda a Casa

Há candeeiros de pé de rigorosamente todos os estilos. Para uma casa rústica, campestre, boho ou de estilo escandinavo, os candeeiros de pé em madeira ou com fibras naturais são uma óptima escolha! Podem, ainda, ser uma opção interessante para se criar um contraste num ambiente minimalista. O candeeiro da imagem acima, com o pé tipo tronco de árvore, é uma forma super original de levar um bocadinho da natureza para dentro de casa. Repare no posicionamento do mesmo: em vez do típico candeeiro de mesa de cabeceira, a designer colocou o candeeiro de pé atrás da mesma. É um posicionamento super criativo que pode considerar reproduzir aí em casa!