Decoração tendência: 19 ambientes minimalistas com tons neutros

As cozinhas pretas com acabamento em mate estão em alta no design de cozinhas. Estas distinguem-se pela sua originalidade e caráter forte. São elegantes e podem ser combinadas com outros materiais, como a madeira ou o mármore para contrastar e dar um toque mais quente ao espaço. Neste caso, as combinações criadas para esta cozinha mate resultaram na perfeição.

A ilha de cozinha permite fazer a fronteira entre a sala e a cozinha. Além disso, tem uma barra que é útil para tomar uma refeição mais rápida ou fazer companhia a quem está do outro lado a cozinhar.