Como decorar uma suíte de capa de revista: proposta de design de interiores em 5 fotos

Para um momento de requinte, nada melhor do que um toucador que os utilizadores do quarto possam usar para se arranjarem. Aqui, os designers brincaram com a geometria do móvel e do espelho redondo que se prolonga até à parte de baixo. Deste modo, contrariou-se a composição mais comum com o espelho mais pequeno perfeitamente alinhado ao centro. Do outro lado, o candeeiro equilibra o conjunto. Em jeito de contraste com as cores que predominam no quarto, está o verde esmeralda que, de resto, já tinha aparecido nos têxteis da cama.

Ao fundo, temos um vislumbre da espectacular casa de banho com uma banheira independente acompanhada por uma torneira de chão (um pormenor a reter). A banheira surge coroada por um candeeiro de tecto dourado com pequenos globos.