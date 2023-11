Casa Alto da Quinta: elegância e intemporalidade da arquitectura moderna

Entre outras coisas, sabemos que um arquitecto é bem-sucedido quando olhamos para um projecto e identificamos imediatamente o seu autor. É o que nos acontece quando vemos as casas projectadas pelo arquitecto Miguel Zarcos Palma. Isto não significa que são todas iguais, mas sim que o arquitecto tem um estilo distinto e altamente identificável. As casas que desenha são, por norma, casas modernas com envidraçados generosos e uma mistura cuidada de materiais que se complementam e equilibram. Não são, porém, as típicas moradias modernas. Têm um toque de luxo que as eleva e demarca das demais. Hoje, vamos conhecer mais uma, desta vez a Casa Alto da Quinta .

O atelier nasceu da vontade do arquitecto em conciliar a sua experiência com a prática da arquitectura a nível local , servindo, assim, as necessidades de clientes particulares e empresas . Trata-se de uma (ainda) pequena empresa que prioriza a versatilidade e a relação próxima com outros profissionais e clientes , procurando, assim, harmonizar e coordenar a vontade das partes imiscuídas no projecto. O objectivo final é a materialização de programas e ideias na obra concluída.

Sem mais delongas, passemos às imagens da casa.