10 lojas online de decoração para conhecer durante o confinamento

Fazer compras on-line não é um fenómeno recente, mas a pandemia e o subsequente confinamento vieram reforçar a necessidade de se recorrer a esta forma de comprar tanto os bens essenciais como os mais secundários . Além disso, ao passarem mais tempo em casa, as pessoas começaram a perceber que tornar mais bonito e confortável o espaço que habitam também é importante do ponto de vista mental. O modo como decoramos cada divisão tem impacto na nossa habilidade para repousarmos, para sermos produtivos ou para levarmos a cabo as tarefas diárias.

Outra ideia que a pandemia veio reforçar diz respeito à necessidade de olharmos para dentro do país e apoiarmos negócios locais que, como sabemos, estão e vão sofrer com a crise financeira que já se faz sentir. Com este artigo, não queremos incitar ao consumismo, tampouco deprimi-lo ao falarmos sobre a crise! Pretendemos, isso sim, mostrar-lhe 10 marcas e lojas portuguesas com plataforma on-line, todas elas de profissionais registados na nossa plataforma que merecem a nossa atenção neste momento. Compre com consciência, compre com qualidade e compre em português!