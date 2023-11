Pavimento Pavê: Resistente, Bonito e Ideal Para Exteriores + 9 Fotos Para o Inspirar

O preço do pavimento pavê por m² vai depender do tipo de bloco que quiser utilizar, assim como do seu tamanho ou até da sua cor. Cada um dos materiais tem um preço diferente que, como é lógico, influenciará o valor final do orçamento. Seja como for, o que lhe podemos dizer é que um trabalho de pavimentação em pavê pode oscilar entre os 250€ e os 1.600€, sendo o preço médio de 800€. Estes preços são valores estimados e que podem variar de acordo com os materiais, a extensão da obra e a sua duração. Aquilo que aconselhamos é que peça vários orçamentos para assim poder analisar, fazer comparações e escolher o que lhe parecer mais ajustado.