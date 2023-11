Cozinhas Industriais: o que Deve Considerar Antes de Equipar Uma

Segundo a legislação em vigor, a cozinha deve dispor de quatro áreas funcionais distintas e complementares. Assim, o primeiro espaço será onde se preparam os alimentos. A este, segue-se o sector da confecção que, por sua vez, é seguido pela área de empratamento. Aqui estabelece-se a ligação com a sala de refeições, no caso de esta se situar no mesmo piso da cozinha, ou através de monta-pratos, no caso da cozinha estar num piso diferente da sala de refeições, de forma a garantir uma comunicação fácil e célere entre os empregados de mesas e as salas. A louça suja deve dar entrada na cozinha por outro circuito e directamente para o sector da copa suja para que não se cruze com o circuito de saída da comida empratada.

A área de preparação deve conter duas ou três cubas de lavagem – para peixe, carne e legumes – assim como câmaras frigoríficas para frescos e para congelados, com temperaturas positivas e negativas respectivamente. É, ainda, indispensável o armário despensa do dia que acomodará os produtos de apoio à confecção. O sector da confecção deverá integrar fogões, fornos, grelhadores, basculantes e chapas, entre outros, com tamanhos proporcionais ao da cozinha e em número adequado ao volume de trabalho. A zona de empratamento deverá dispor de uma ou mais bancadas, sendo algumas delas frigoríficas, bem como aquecedores de pratos. As paredes, deverão ter armários murais resistentes, lisos e de fácil limpeza.

As cozinhas que confeccionem refeições ou alimentos para consumo posterior, deverão possuir uma câmara de congelação rápida/abatedor de temperatura.