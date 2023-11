Tudo sobre Cortinas de Vidro – Vantagens, Preços e Mais, em 15 Imagens

Nunca se deu tanto valor às varandas! Nos últimos tempos quem tem uma varanda ou um terraço sabe que esses espaços de exterior se tornaram verdadeiramente a sua ligação ao exterior em tempos de pandemia. Mas ao mesmo tempo que as valorizou, o uso intenso das varandas trouxe a noção exacta das suas limitações, que até podem não ser só espaciais: – quando chove, está frio ou faz vento, seja qual for a estação do ano, lá se vai o usufruto dos espaços de exterior! E que falta eles nos fazem!

Nestas alturas vem a velha questão: – fechar ou não fechar a varanda?

As marquises dão muito jeito mas, sejamos sinceros, não são nada estéticas! As marquises tradicionais com perfis grossos de alumínio ou de outro material são alterações à fachada que põem em causa a estética global do edifício e precisam de autorizações para serem instaladas.

Quando estas questões se colocam surgem muitas vezes as cortinas de vidro como alternativas perfeitas. Mas será que estes equipamentos não precisam de autorizações? Não serão muito caros?

Hoje na homify falamos de cortinas de vidro e vamos descobrir tudo sobre elas, desde o licenciamento até ao preço, passando pelas vantagens e muito mais. Venha connosco!