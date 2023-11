Moradia moderna em Sesimbra com vista generosa sobre o Atlântico

Os quartos são espaços brancos e minimalistas com grandes janelas que os relacionam com o exterior e estão orientadas de acordo com as melhores perspectivas. O soalho de madeira contrasta com os acabamentos brancos e empresta calidez e aconchego ao ambiente. Com uma vista assim, faz todo o sentido que se tenha favorecido uma linguagem arquitectónica elegante em que menos é mais . A paisagem acaba por fazer parte da história e da arquitectura da casa que, por sua vez, a complementa e enaltece.