O que é o policarbonato?

O policarbonato utilizado como cobertura do telhado vem em folhas ou painéis transparentes ou translúcidos. Mais precisamente, existem dois tipos: policarbonato alveolar e policarbonato ondulado.

O policarbonato alveolar usa o mesmo tipo de resina que o policarbonato compacto, sendo que muda apenas o formato de injeção quando é produzida. A característica principal do policarbonato alveolar está na aparência e resistência, porque as cavidades internas dão maior volume e menor quantidade de resina para a produção. Relembra-nos as antigas pastas de plástico escolares ou os vidros canelados.

Como exemplo de policarbonato alveolar, temos as telhas policarbonato, sendo que usam a mesma resina do tipo compacto. São extrudadas com estrutura corrugada, podem ser fabricadas no formato ondulado, trapezoidal, greco e ômega. As telhas policarbonato são uma opção bastante económica para usarmos num projeto.

Quanto ao policarbonato compacto, esta é a solução ideal na substituição do vidro laminado e vidro temperado, porque é transparente, leve (metade do peso do vidro) e resistente ao impacto, reduzindo o custo da estrutura metálica da obra. Pode ser curvado a frio e possui filtros UVs, que impedem o desbotamento da pintura dos móveis, tapetes e cortinas.