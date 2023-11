Decoração de sala com alegres apontamentos em vermelho

Há alguns aspectos que se evidenciam no núcleo social desta casa. Um deles é o pé-direito duplo que empresta amplitude e elegância ao espaço e que as designers souberam aproveitar ao máximo pendurando na parede quadros com tamanhos e molduras diferentes, de forma a preenchê-la quase na totalidade. Deste modo, impediram que esta superfície ficasse despida e vazia, o que poderia comprometer o aconchego e até mesmo a acústica da divisão. Outra característica que chama a atenção é o uso do vermelho que aparece em apontamentos como, por exemplo, as almofadas, as flores e, como veremos de seguida, nas cadeiras que ladeiam a mesa da sala de jantar. O vermelho é uma cor forte e expressiva que propicia aconchego e traz cor e vida aos espaços, mas que é melhor quando usada em detalhes como aqui aconteceu. No caso diríamos que é um tom clássico que faz a ligação entre as peças modernas e as peças mais clássicas que o espaço acomoda.

A sala de estar, para além do sofá e das poltronas, tem, ainda, uma confortável chaise-longue, junto da janela, que, apoiada pelo candeeiro de pé, conforma um excelente recanto de leitura ou de descanso.