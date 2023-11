Casa de Arquitectura Minimalista – um amor para a vida

A arquitectura minimalista é um subgénero da arquitectura moderna. É uma forma de fazer arquitectura ainda mais despojada e com formas simples do que o estilo moderno, se é que isso é possível. Apesar da sua aparente frugalidade, este estilo é uma verdadeira conquista do século XX e das evoluções técnicas na construção, pois pressupõe um plano interior o mais aberto possível, o que tem as suas exigências em termos da estrutura e da sua estabilidade.

Mas a estética minimalista, sobretudo no que respeita à arquitectura nem sempre é consensual. Há quem adore as casas minimalistas e celebre as suas formas austeras e depuradas, mas também há quem deteste, apelidando-as de caixas sobrepostas , com uma conotação pejorativas.

Se o leitor faz parte deste segundo grupo, este artigo definitivamente não é para si. Mas se faz parte do grupo de pessoas que amam a arquitectura minimalista, entre as quais nos contamos nós da homify, vai deliciar-se com o projecto que temos para lhe mostrar! É mais um trabalho incrível da MA.TERIA. ARCHITECTURE SOLUTIONS que não vai querer perder.