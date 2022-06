Apartamento soberbo para uma família moderna

O apartamento intervencionado encontra-se em Oeiras, integrado na área reconhecida como Grande Lisboa. Além de situada a cerca de vinte minutos do centro da capital, esta área desfruta de um passeio marítimo com cerca de 3500 metros com condições ambientas e paisagísticas excepcionais. O briefing proposto à equipa de interiores, pretendia a criação de um andar modelo que permitisse inspirar os futuros habitantes do edifício e capacitando a compreensão das características reais dos espaços.