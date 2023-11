Apetecível apartamento de praia para relaxar todo o ano

O apartamento é antigo e conservava as características originais: paredes brancas e simples, rodapés escuros que cortavam o olhar, caixilharias antigas que não isolavam bem do ruído da rua e do frio do mar. Não oferecia as melhores condições de conforto e estilo, no entanto ainda assim era um refúgio de descanso para os moradores. Estava a precisar de um tratamento profissional e ele estava a caminho!

Foi entregue nas mãos capazes da ALMA BRAGUESA FURNITURE e dificilmente poderia ter encontrado melhor caminho. Esta empresa de design de interiores de Braga tem o know how necessário e a paixão imprescindível para criar ambientes únicos a cada projecto, e isso é facilmente comprovável em todos os trabalhos que fomos conhecendo deles ao longo do tempo. Não há uma estética linear, não há uma imagem que os defina porque cada um representa o ideal e as necessidades dos próprios clientes, muito mais do que o gosto dos profissionais, e isso é impagável para quem procura personalização total.