Cozinhas minimalistas – 15 inspirações imperdíveis

O estilo minimalista é um refinamento estilístico do estilo moderno, primando pelas linhas absolutamente depuradas e austeras, de uma limpidez absoluta. Esta tendência, vinda do Japão, supõe uma simplicidade total, livre de adições e decorações supérfluas, propondo que vivamos com o mínimo indispensável.

É por muitos considerado algo frio e impessoal, no entanto, os espaços minimalistas estão longe de ser despidos de carácter ou de funcionalidade, ou até mesmo de luxo. Pelo contrário, um espaço minimalista pressupõe sistemas de arrumação invisíveis e muito bem construídos, para que se torne possível manter os espaços livres de elementos visualmente dispensáveis!

Numa cozinha o estilo minimalista tem vindo a ser cada vez mais apreciado. Ele faz-se de armários generosos e com espaço para todos os objectos necessários à actividade de preparar e consumir refeições, que ficam bem escondidos, para manter a imagem clean planeada. As superfícies querem-se absolutamente lisas e muito fácies de manter, o que torna a cozinha minimalista mais apelativa e funcional para a agitada vida moderna.

Se o minimalismo o entusiasma, o artigo homify de hoje é para si. São 15 imagens inspiradoras com alguns apontamentos esclarecedores que não vai querer perder!