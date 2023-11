Arquitectura de interiores de topo para casas únicas

A 411 – DESIGN E ARQUITECTURA DE INTERIORES é uma empresa de Matosinhos que actua nas áreas da arquitectura e design de interiores um pouco por todo o país. É constituída por profissionais das mais diversas áreas com a paixão certa e a determinação necessária para procurar por si aquilo que melhor serve os seus propósitos e ambições, sempre dentro das limitações estabelecidas. Tem uma filosofia assente no conceito “There is no place like home” (não há lugar como a nossa casa), e por isso propõe-se a criar espaços onde as pessoas habitem, trabalhem, experimentem e principalmente vivam felizes . Os seus trabalhos são conhecidos pelos ambientes plenos de serenidade e funcionalidade num estilo moderno com um toque clássico que se torna intemporal. Neste artigo propomo-nos a visitar alguns dos seus trabalhos mais icónicos e que melhor representam as várias áreas e serviços que põem ao seu dispor!