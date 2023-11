Dicas úteis para tornar a sua casa friendly para o seu gato

Se, muitas vezes, falamos do nosso conforto e do bem-estar no seio da nossa casa, também faz sentido partilhar convosco ideias para tornar a nossa casa mais friendly para os nossos companheiros e amigos de quatro patas!

Por isso, procurámos um projeto bem inspirador, que foi realizado pela equipa de empreiteiros Home N Joy Remodelações. Neste projeto, os profissionais foram desafiados a transformar uma varanda, de um apartamento no Seixal, para se adequar às necessidades de uma família de quatros membros: dois de duas e dois de quatro patas.

Como poderá ver neste trabalho, não é preciso muito para mimar o seu amigo de quatro patas e retribuir todo o amor que ele lhe dá e toda a alegria que ele traz à sua casa.

Vamos, sem mais delongas, descobrir o trabalho realizado pela Home N Joy Remodelações.

Acompanhe-nos!