Furo Artesiano: Tudo o Que Precisa de Saber Antes de Começar o Seu Projeto

O termo furo artesiano pode-lhe ser familiar ou não, mas se falarmos em poço artesiano, talvez seja mais óbvio. Dois termos diferentes, mas similares no seu conteúdo. O furo ou poço artesiano é aquele tipo de poço em que a água tem pressão suficiente para subir até à superfície.

Neste sentido, um furo artesiano permite o abastecimento contínuo de água, sem que seja necessário existir um sistema de bombagem. Com esta solução, a água pode subir de forma espontânea porque é extraída de um aquífero confinado, saindo naturalmente.

No artigo de hoje, a homify quer esclarecer todas as suas dúvidas relativamente à temática do furo artesiano, nomeadamente: furo artesiano preço metro; furo artesiano legislação, orçamento furo artesiano e as bombas adequadas para furos.

Sem mais delongas, vamos abordar o tema de hoje. Não perca!