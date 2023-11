Reboco Estanhado: O que É, Como se Utiliza e que Outros Acabamentos Há

É possível que, ao pesquisar sobre o assunto, também se cruze com a designação “reboco projectado”. O nome tem a ver com a técnica com que o reboco é aplicado nas paredes. Neste caso, a argamassa é projectada na superfície por uma máquina própria para o efeito que a lança para a parede. Em comparação com o método tradicional, de aplicação manual, pode-se afirmar que a técnica permite uma melhor compactação da massa na superfície; uma menor quantidade de volume aplicada; uma maior garantia de uniformidade e uma maior resistência e aderência da argamassa e produtividade e rapidez de execução.