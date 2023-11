Remodelação completa de apartamentos – simples e muito eficaz

Todos gostamos de ver grandes trabalhos de remodelação, com alterações arquitectónicas de fundo, ampliação de espaços, mudanças de layout e muito mais. Esses projectos são realmente espectaculares e cheios de impacto visual. Mas será que são sempre aquilo que procuramos?

Por vezes não precisamos de grandes mudanças… O layout está ao nosso gosto e estamos contentes com a funcionalidade dos espaços, apenas precisamos de uma operação de cosmética e de uma renovação das estruturas. Falamos de intervenções mais simples, mas nem por isso menos fundamentais. Já sabemos que a passagem do tempo traz um desgaste total, de materiais, tecnologias e mesmo de imagem, por isso as renovações são realmente importantes.

Mas seja qual for a dimensão do trabalho, é fundamental contar com profissionais de grande qualidade!

O trabalho que hoje lhe mostramos é enganadoramente simples, porque implica toda uma estratégia de intervenção para que corra sem contratempos de qualquer espécie. Vamos dar-lhe a conhecer o trabalho de remodelação total executado num apartamento, da autoria da GRUPO PRUMMO, que é bem exemplificativo do potencial desta empresa para o seu projecto. Venha descobri-lo com a homify!