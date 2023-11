Construção Descomplicada: Tudo Sobre Levantamento Topográfico

A necessidade deste trabalho começa bem antes da planificação de qualquer projecto de construção no local e devia mesmo ser executado antes da compra de um terreno, pelo comprador. Isto poderia evitar problemas de dados incorrectos mais tarde verificados em cartório, como terrenos com documentos onde constam áreas maiores ou menores do que as que possuem, ou erros com a localização exacta. Estes problemas são muito comuns, sobretudo em terrenos agrícolas com escrituras muito antigas, marcos rudimentares, heranças confusas, etc. Estes problemas acontecem mesmo quando não se verifica a compra do terreno, mas se pretende construir num terreno próprio, no momento em que se pedem as licenças e os dados não batem certo.