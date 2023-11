Janelas Oscilo Batentes – Materiais, Vantagens e Mais

Não há nada mais revigorante do que acordar de manhã, abrir as janelas e deixar-se envolver pela luz natural! Ir espreitar à janela, ler à janela, apanhar sol à janela, janelar … São tudo coisas que gostamos de fazer à janela, porque as janelas são aquilo que nos une ao exterior a partir do interior de nossa casa!

Mas as janelas são elementos fundamentais em qualquer tipo de edifício. São elas que permitem a entrada da luz natural que ajuda a baixar as contas de electricidade e que abrem o edifício ao exterior, permitindo a ventilação natural, características muito apreciadas nos dias que correm. Mas é essa mesma abertura que faz com que sejam pontos de extrema importância, pois é também por elas que o calor do interior se escapa e o frio entra!

Se as janelas não forem muito bem concebidas, com o material certo e bem instaladas, podem pôr em causa a manutenção das condições de vivência no interior. É fundamental encontrar os profissionais certos para a instalação de caixilharias, vidros e sistemas de abertura e estar bem informado das opções existentes no mercado, para escolher a melhor para si.

Para quem está a planear os sistemas de janelas para uma casa nova ou pensa em remodelar uma casa antiga este assunto é de particular interesse, mas nem sempre a informação encontrada é clara ou resumida. Mas cá está a homify para o ajudar!

Hoje falamos de janelas e em especial de janelas oscilo batentes, explicando o que são, de que materiais costumam ser construídas, que vantagens oferecem e até quanto custam. Não perca!