Placas e Fornos: Prós e Contras de Cada Tipo, Preços e Instalação

A montagem de placas e fornos, assim como a manutenção, deve ser levada a cabo por técnicos. Quando executadas indevidamente, as montagens e as reparações podem danificar gravemente (por vezes, irreversivelmente) os aparelhos e pôr seriamente em causa a segurança dos utilizadores. As placas e os fornos, antes de instalados, devem ser examinados para que se garanta que não possuem qualquer dano exterior e que não serão postos aparelhos com defeito em funcionamento. No caso dos aparelhos eléctricos, é importante que a ligação à corrente seja feita por via de uma tomada com contacto de segurança. Caso haja dúvidas em relação às condições base de segurança, deve entrar em contacto com um electricista que reveja a instalação eléctrica.