O que são Quartos Completos | 27 Inspirações de Quartos Completos

Um quarto para ser completo precisa de incluir um ou vários móveis de arrumação, sendo que pode ser um roupeiro, closet, estante ou cómoda.

Agora é preciso pensar no espaço que dispõe, no que tem para arrumar e no estilo de vida que se enquadra. Por exemplo, se se identifica com um estilo mais minimalista, não faz sentido ter muitos móveis, porque o próprio espaço tem de ficar leve e com pouca mobília.

Nunca se esqueça de tirar medidas, para tudo ficar organizado e coerente. Deve, também, deixar espaço para a circulação.