Tela Pitonada: O que é, Aplicação e Vantagens desta Opção de Drenagem

Tela pitonada! O nome desconcerta qualquer um, mas para quem está imerso no mundo da construção e procura opções eficazes, este nome de certeza já surgiu associado a soluções de impermeabilização e drenagem de paredes enterradas.

Se vai construir uma casa e quer incluir uma cave, uma semi-cave ou uma face enterrada tem de se preocupar com as infiltrações e os danos causados pela água na estrutura. Se não houver um trabalho rigoroso de impermeabilização e drenagem da água da chuva ou do próprio terreno ela vai infiltrar-se até ao interior da habitação pondo em causa a habitabilidade dos espaços e quiçá a estabilidade da habitação. E é aqui que entra a tela pitonada, como uma parte do complexo trabalho de proteger as áreas enterradas da sua casa da humidade. Impermeabilizações são algo em que não se deve poupar. Os resultados podem ser nefastos e efemeros, durando para o resto da vida.

Nada de caves escuras e bafientas! Queremos caves tão frescas como o resto da casa, mesmo que muitas vezes não recebam luz natural!

A aplicação da tela pitonada deve ser feita por quem efectivamente percebe do assunto. Empresas qualificadas de impremeabilização chegam mesmo a garantir os seus trabalhos com seguros de garantia.

Na homify temos todo o prazer de o guiar pelos complicados meandros da arquitectura e dos métodos construtivos que a assistem, por isso acompanhe-nos novamente e descubra tudo sobre tela pitonada, esse material misterioso que na verdade é apenas uma das camadas usadas para drenagem dos terrenos à volta das paredes. Não pretendemos fazer um artigo altamente específico e muito técnico (para isso existem os especialistas), apenas esclarecer um pouco da confusão que se pode instalar quando ouvimos falar deste tema pela primeira vez.