Projecto de escritório moderno, funcional e acolhedor

No início do século, surgiu um novo modelo de espaço de trabalho: o espaço de trabalho partilhado ou colaborativo, também designado por coworking. São espaços que promovem o brainstorming e um desempenho relacionado da profissão, qualquer que esta seja. Com esta nova abordagem, que trouxe resultados profícuos, surgiu a necessidade de se criarem novos móveis para escritório que se adaptassem ao conceito de espaço partilhado. As secretárias que vemos na imagem acima vão ao encontro dessa ideia, prolongando-se sob o comprido para sentar vários colaboradores. Os desníveis para os computadores tornam a sua utilização mais ergonómica. Estes móveis de linhas modernas e simples vêm dialogar com a arquitectura do espaço, também ela minimalista, onde os tons neutros, nomeadamente o cinza claro e o branco, sobressaem e misturam-se com a calidez das madeiras claras. O móvel que vemos ao fundo, feito à medida, surge como uma generosa área de arrumação que é sempre uma mais-valia num escritório porque impede que o caos se acumule. Não menos importante é a alcatifa que beneficia o escritório do ponto de vista térmico e acústico.