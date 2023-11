O encantador projecto de uma moradia moderna com moinho!

A moradia é soberba. Com o mar como pano de fundo, instala-se majestosamente no terreno, desenvolvendo-se sob o comprido com linhas modernas e uma geometria depurada e contundente. Olhar para ela, é decifrar-lhe as distintas camadas: a do entorno (com zonas ajardinadas e outras não), a da piscina ou a do moinho. O moinho já existia no terreno e foi, claro está, preservado. Na verdade, assume um papel de protagonismo, não só pela forma como contrasta com o estilo moderno da casa, como também pela forma cilíndrica e por marcar a entrada.

A casa abre-se para o exterior tanto através da fachada principal como na parte de trás. Porém, é a tardoz que o envidraçado ganha mais expressão com o núcleo social da moradia totalmente relacionado com a zona da piscina. Esta última surge como que elevada e abraçada por um elegante deck em madeira de cor cereja. A janela que corresponde à sala aparece resguardada por portadas com um efeito tipo acordeão, perfeitas para grandes aberturas. Já os quartos, para além das portadas dobráveis, têm, também, um ripado que os resguarda. A moradia conta com uma cobertura plana que, pelo que a imagem indica, será finalizada com brita ou seixos.

Destaque, ainda, para o projecto de iluminação no exterior com LEDs encastradas no chão a projectar feixes de luz que põem em evidência os pormenores arquitectónicos da casa.