Portas em Alumínio – Tudo o que Deve Saber para as Escolher Bem!

4) Estabilidade: a maioria das portas de entrada em alumínio são feitas com perfis muito grossos, garantindo assim a sua estabilidade. Observe também que as portas em alumínio de grandes dimensões são reforçadas com o uso de perfis especiais. Desta forma, as portas de interiores, as persianas ou a porta de correr do pátio têm uma boa resistência aos mais diversos climas, mesmo às condições meteorológicas extremas. Também pode abrir e fechar a porta da frente de alumínio sem nenhum problema. Na verdade, o alumínio não incha em contacto com a água ou devido a mudanças de temperatura, ao contrário do PVC e da madeira.

5) Excelente isolamento térmico: o desempenho térmico dos perfis de alumínio com ruptura térmica é potenciado pelos vidros laminados. Os vidros duplos e os vidros triplos também garantem um bom isolamento acústico, o que reduz a poluição sonora. Esta é uma grande vantagem se a sua casa ficar exposta a um ambiente barulhento. Pode consultar as fichas técnicas da porta de alumínio que pensa comprar, para saber se cumpre com as normas padrão em termos de isolamento térmico e acústico.

6) Alta segurança: pode solicitar uma porta blindada de alumínio com alto desempenho em termos de segurança. O fabricante da porta conhece os dispositivos à prova de roubo. Isso inclui as dobradiças que são muito difíceis de abrir.