Projecto de Renovação de Escritório com Vista Sublime Sobre Lisboa

A empresa é, então, composta por seis salas de trabalho multifuncionais, duas salas de reuniões, duas copas e três instalações sanitárias, duas delas com duche. Esta é a sala de trabalho E. Os arquitectos aplicaram os princípios do Feng Shui no projecto, tendo combinado diversas componentes como, por exemplo, a percepção de espaço, cores e luz para alcançar essa sensação de equilíbrio e bem-estar que se reflecte no subconsciente do indivíduo.

Não obstante a empresa beneficiar de uma excelente exposição à luz natural, a luz artificial não foi descurada. Pelo contrário, assume um papel bastante importante no conforto e utilização do espaço que tira partido do conforto da luz indirecta inserida em pontos estratégicos e dos espectaculares candeeiros de tecto com laivos futuristas que conferem ritmo visual às salas de trabalho.